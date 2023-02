Anthony Hopkins w remake'u argentyńskiego thrillera akcji ''Autopułapka'' 0

Sam Raimi wyprodukuje remake argentyńskiego thrillera akcji Autopułapka. Do głównych ról zatrudnieni zostali hollywoodzcy aktorzy – Anthony Hopkins i Glen Powell.

Anthony Hopkins, ''Ojciec''

Amerykański remake powstanie pod tytułem Locked. Role w jakie wcielą się znany z Top Gun: Maverick – Glen Powell i legendarny hollywoodzki aktor Anthony Hopkins zostały ujawnione. Pierwszy z nich będzie złodziejem, a drugi mężczyzną, który zastawił na niego niecodzienną pułapkę. Za kamerą produkcji stanie David Yarovesky mający na swoim koncie horror Brightburn: Syn ciemności i mroczną familijną opowieść zrealizowaną dla Netflix – Straszne historie. Będzie on pracował na scenariuszu autorstwa Michaela Arlena Rossa.

Fabuła Locked skoncentruje się na złodzieju, który włamuje się do wysokiej klasy auta z napędem na cztery koła. Chce ukraść wszystko to, co zdoła z niego wynieść. Kiedy jednak próbuje się wydostać z auta, okazuje się, że drzwi i okna pojazdu są zablokowane. Sytuacja zaczyna bardzo niepokoić włamywacza. Tym bardziej, że ktoś na zewnątrz kontroluje pojazd i wydaje się realizować jakiś perfidny plan.

Scenariusz jest tak dobry, że zainteresowaliśmy Anthony’ego Hopkinsa, który dla obecnego pokolenia jest najlepszym aktorem wszech czasów. Natomiast postać, w którą wciela się Powell ma duszę, która ujawnia się w miarę rozwoju fabuły. Mężczyzna okazuje się nie być po prostu nie dbającym o innych złodziejem, a kimś kto ma żonę, dziecko i kto został niegdyś skrzywdzony. Całe to zdarzenie, w którym bierze udział daje mu szansę na refleksję powiedział Sam Raimi.

Źrodło: Deadline