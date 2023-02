Tak wygląda zemsta porzuconego psa - zobacz zwiastun komedii dla dorosłych ''Strays'' 0

Studio Universal Pictures prezentuje zwiastun sprośnej komedii tylko dla dorosłych Strays. Oto co się dzieje, kiedy porzucimy najlepszego przyjaciela rodziny, a on pozna żyjących na ulicy kumpli. Szykuje się zemsta.

fragment plakatu promującego film ''Strays''

Głównym bohaterem filmu jest pies należący do rasy Border Terrier o imieniu Reggie, który z natury jest niezwykle optymistyczny. Nic nie jest w stanie zmienić jego natury, nawet niezbyt dbający o niego właściciel. Kiedy Reggie zostaje porzucony na ulicach miasta przez swojego właściciela Douga, ten słodki, nieustannie optymistyczny i naiwny pies nadal nie wierzy, że chłopak zrobił to celowo. Wszystko zmienia się kiedy zaprzyjaźnia się z przybłędą Boston Terrierem o imieniu Bug. Ten czworonóg kocha wolność i uważa, iż posiadanie właściciela jest dla frajerów. Reggie przebywając z nim w końcu dostrzega, że Doug był bezdusznym oszustem. Razem z nowym kolegą i jego znajomymi – Maggie i Hunterem, Reggie planuje słodką zemstę, a jest nią… odgryzienie Dougowi penisa, czyli czegoś co kocha najbardziej.

Za kamerą Strays stanął Josh Greenbaum mający na swoim koncie komedię Barb i Star jadą do Vista Del Mar. Scenariusz napisał Dan Perrault. W roli Douga Will Forte. Czworonogom zaś głosu użyczyli: Will Ferrell jako Reggie, Jamie Foxx jako Bug, Isla Fisher jako Maggie i Randall Park jako Hunter oraz Josh Gad, Harvey Guillén i Rob Riggle.

Kinowa premiera komedii Strays 9 czerwca.

