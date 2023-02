Słynny adwokat Perry Mason powraca w zwiastunie 2. sezonu serialu HBO 0

Po ponad dwóch latach od premiery pierwszego sezonu serialu Perry Mason opowiadającego o legendarnym adwokacie, doczekaliśmy się jego kontynuacji. HBO Max prezentuje nowy zwiastun drugiej serii, której premiera już w przyszłym miesiącu.

Rok 1931, Los Angeles. Kiedy reszta kraju zmaga się z Wielkim Kryzysem, to miasto kwitnie. Ropa naftowa, Igrzyska Olimpijskie, filmy dźwiękowe – jest wszystko! Ale doszło też do porwania, w którym coś poszło nie tak i to bardzo. Serial śledzi losy legendarnego już w kanonie amerykańskiej beletrystyki adwokata, obrońcy w sprawach karnych – Perry’ego Masona, bohatera serii powieści autorstwa Erle’a Stanleya Gardnera. Gdy największa sprawa dekady z impetem wkracza w jego życie, konsekwencja w nieustannym dążeniu do prawdy prowadzi Masona nie tylko do ujawnienia tajemnic miasta, ale i być może na drogę odkupienia dla siebie samego.

Akcja drugiego sezonu rozegra się miesiące po zakończeniu sprawy Dodsona. Potomek potężnej rodziny naftowej zostaje zamordowany. Kiedy prokurator wskazuje podejrzanych, Perry, Della i Paul znajdują się w centrum sprawy, która ujawni spiski sięgające bardzo daleko…

Poniżej wspomniany zwiastun:

W głównej roli powraca Matthew Rhys, który za serial ten zdobył nominację zarówno do nagrody Emmy, jak i do Złotego Globu.

Premiera drugiego sezonu już 6 marca na HBO i HBO Max.

Źrodło: Dark Horizons