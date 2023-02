Nowa animacja z uniwersum ''Resident Evil''. Nadchodzi ''Resident Evil: Death Island'' 0

Oto kolejny rozdział z serii '’Resident Evil''. Studio Sony Pictures prezentuje zwiastun animowanego filmu ’'Resident Evil: Death Island’’.

fragment plakatu promującego film ''Resident Evil: Vendetta''

Produkcja ta będzie kontynuacją japońskiego filmu Resident Evil: Vendetta mającego swoją premierę w 2017 roku i serialu zrealizowanego w 2021 roku dla Netflixa przez jego japoński oddział – Resident Evil: Wieczny mrok.

W Resident Evil: Death Island agent Leon S. Kennedy otrzyma misję uratowania doktora Antonio Taylora. Ma zostać on porwany. Zadanie to udaremnia jednak pewna tajemnicza kobieta. Kim jest i jaki jest cel jej działań? W tym samym czasie agent Chris Redfield bada trwającą epidemię zombie w San Francisco. Dotychczas nie udało się odnaleźć źródła infekcji. Jedynym co łączy ofiary śmiertelnego wirusa jest to, że wszystkie niedawno odwiedziły wyspę Alcatraz. Podążając tym tropem Chris wraz z zespołem badaczy wyrusza na wspomnianą wyspę. Tam na przybyszy czeka nowy horror.

Za reżyserię tej animacji odpowiada Eiichiro Hasumi. Pracował on na podstawie scenariusza Makoto Fukamiego.

Sony Pictures Home Entertainment będzie dystrybuować film na całym świecie, z wyłączeniem Japonii. Jego premiera latem tego roku. Dokładna data zostanie dopiero podana.

