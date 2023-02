Billy Bob Thornton jako bezwzględny przestępca w zwiastunie ''Devil's Peak'' 0

Screen Media Films, firma odpowiedzialna za dystrybucję filmów wypuściła do sieci zwiastun thrillera akcji Devil's Peak. Główne role grają w nim Billy Bob Thornton i Hopper Penn.

fragment plakatu promującego film ''Devil's Peak''

Opublikowany materiał wideo ukazuje nam Thorntona wcielającego się w bezwzględnego przestępcę działającego na terenie małego miasteczka w Appalachach. Jego dorosły syn staje przed największym dylematem w życiu – zostać nie narażając się na gniew ojca czy uciec z miasta i rozpocząć całkowicie nowe życie?

Postać, którą portretuje Thornton to mężczyzna, który swoje brudne interesy i własną rodzinę kontroluje za pomocą przemocy. Nikt nie jest w stanie mu się sprzeciwić. Kiedy jego syn spotyka dziewczynę swych marzeń desperacko pragnie uciec od życia, które przygotował dla niego ojciec. Jednak, aby od niego się uwolnić musi stanąć z tym przerażającym człowiekiem oko w oko, ten zaś nie cofnie się przed niczym, aby zapewnić sobie lojalność wszystkich wokół siebie, bez wyjątku.

Devil’s Peak wyreżyserował Ben Young na podstawie scenariusza napisanego przez Roberta Knotta. Ten zaś pisząc opierał się na historii ukazanej w powieści Davida Joya Where All Light Tends to Go. W filmie występują Billy Bob Thornton, Robin Wright, Hopper Penn, Katelyn Nacon i Jackie Earle Haley.

Premiera filmu w kinach 17 lutego. Zaś już 24 lutego Devil’s Peak trafi na VOD.

