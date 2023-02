Spider-Man Noir bohaterem aktorskiego serialu Amazon Prime Video 0

Jak donoszą zagraniczne media Spider-Man Noir doczeka się własnego serialu. Projekt powstanie dla serwisu streamingowego Amazon Prime Video.

Spider-Man Noir to superbohater pojawiający się w amerykańskich komiksach wydawanych przez Marvel Comics. Będąca częścią uniwersum Marvela Noir, ta alternatywna wersja Spider-Mana to podejście do postaci w stylu noir, które pojawia się w wersji Nowego Jorku podczas Wielkiego Kryzysu.

Postać tą spotkać mogliśmy w nagrodzonej Oscarem animacji Spider-Man: Uniwersum, gdzie przemówiła głosem Nicolasa Cage'a.

Powstający projekt nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu. Opowie on o starszym, siwowłosym superbohaterze działającym w Nowym Jorku w latach 30. XX wieku. Co ciekawe akcja serialu osadzona zostanie we własnym uniwersum, a głównym bohaterem nie będzie wcale znany wszystkim Peter Parker.

Scenarzystą i producentem wykonawczym został Oren Uziel. Studiem stojącym za produkcją jest Sony Pictures Television.

Źrodło: Variety