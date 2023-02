''Ripley'' to kolejna ofiara Showtime. Serial trafi na inną platformę streamingową 0

Nakręcony już serial Ripley podzielił los Trzech kobiet. Produkcja nie doczeka się swojej premiery na Showtime. Wykupiła ją platforma Netflix.

Andrew Scott, ''Mroczne miejsce''

Kasacja serialu nie jest zachcianką włodarza Showtime. Pozbywanie się części z produkcji jest skutkiem połączenia Showtime i Paramount+ w jedną usługę.

Ripley składa się z ośmiu odcinków. Jego fabuła bazuje na powieściach Patricii Highsmith. Główny bohater produkcji to Tom Ripley, oszust włóczący się po Nowym Jorku na początku lat 60. XX wieku. Wynajęty zostaje on przez bogatego biznesmena z Włoch. Na jego zlecenie ma odnaleźć i spróbować przekonać do powrotu w rodzinne strony, syna bogacza. Przyjęcie tej pracy jest dla Toma pierwszym krokiem do życia w jeszcze większym oszustwie.

Scenarzystą i reżyserem serialu jest Steven Zaillian. Objął on także funkcję producenta wykonawczego. W roli Toma Ripleya wystąpił Andrew Scott. Na ekranie partnerują mu Dakota Fanning i Johnny Flynn. Dwójka ta sportretuje bohaterów, w których wcześniej wcielili się Gwyneth Paltrow i Jude Law w filmie Utalentowany pan Ripley Anthony'ego Minghella. W tej produkcji w tytułowego bohatera wcielił się Matt Damon.

Netflix nie ustalił jeszcze daty premiery serialu Ripley.

