Steven Spielberg nie żałuje, że zrezygnował z reżyserowania Harry'ego Pottera

Wielu reżyserów postrzegałoby odmowę wyreżyserowania filmu o Harrym Potterze jako wielką stratę, ale Steven Spielberg nie żałuje tej decyzji. Poznajcie powód.

kadr z planu filmu "Park Jurajski"

Chociaż łatwo byłoby uwierzyć, że Steven Spielberg osiągnął wystarczająco dużo w swojej karierze, by nie żałować swojej wybranej drogi przez Hollywood, można by pomyśleć, że odrzucenie czegoś takiego jak seria o Harrym Potterze może nadal trochę boleć. Jednak podczas jednej z rozmów, wielokrotnie nagradzany reżyser powiedział, że nawet teraz jest bardziej niż szczęśliwy, że ominęło go bycie częścią klubu Harry’ego Pottera, ponieważ spędzanie czasu z rodziną było o wiele ważniejsze w tamtym czasie.

Konflikt pomiędzy sztuką a rodziną zaczęła rozrywać mnie na pół kiedy już ugruntowałem swoją pozycję jako filmowiec, jako pracujący reżyser. Kate [Capshaw] i ja zaczęliśmy zakładać rodzinę i zaczęliśmy mieć dzieci. […] Wybór, którego musiałem dokonać, podejmując pracę, która wyniosłaby mnie do innego kraju na cztery lub pięć miesięcy, gdzie nie będę codziennie widywał się z rodziną… To było wstrząsające doświadczenie. […] Było kilka filmy, których nie chciałem robić. Zdecydowałem się odrzucić pierwszego Harry’ego Pottera, aby w zasadzie spędzić następne półtora roku z moją rodziną i dorastającymi dziećmi. Poświęciłem więc wspaniałą franczyzę, z której dzisiaj, patrząc wstecz, jestem bardzo szczęśliwy, aby być z rodziną.

wyjawił Steven Spielberg

Jest wiele powodów, dla których Steven Spielberg jest jednym z największych reżyserów wszech czasów, więc pod wieloma względami fakt, że zdecydował się nie reżyserować Harry’ego Pottera, gdy zaproponowano mu tę pracę, nie zmienia tego w żaden sposób. Gdyby to on wyreżyserował film, z pewnością byłby równie dobry, jak wersja, którą dostarczył Chris Columbus, ale nie stałby się wyróżniającym dziełem w portfolio jednej z prawdziwych legend kina.

Źrodło: movieweb.com