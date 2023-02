Riddick powróci! Vin Diesel ponownie w tytułowej roli 0

Po długich oczekiwaniach i szumie wokół Riddicka wydaje się, że projekt rusza do przodu. Na pokład produkcji Riddick: Furya dołączyli znani z poprzednich części Vin Diesel oraz reżyser David Twohy.

kadr z filmu "Pitch Black"

Fani serii Riddick długo czekali na tę informację, ponieważ projekt po raz pierwszy potwierdził Diesel w 2016 roku, a do tego dodał trzy lata później, że Twothy ukończył scenariusz. Chociaż na wszystkich frontach było cicho, Diesel ostatnio wzbudził podekscytowanie, dzieląc się grafiką koncepcyjną filmu.

Po nieudanej próbie powrotu do swojego świata w trzecim filmie Riddick, nowa produkcja przenieise głównego bohatera do domu, miejsca, które ledwo pamięta i które, jak się obawia, może być zrujnowane przez Necromongers. Tam znajdzie innych Furyan walczących o przetrwanie z nowym wrogiem. A niektórzy z tych Furyan są bardziej podobni do Riddicka, niż mógłby sobie wyobrazić. To będzie bardzo interesujące, aby w końcu zobaczyć jego przeszłość i poznać korzenie.

Nasi fani domagali się tego od lat, a teraz jesteśmy w końcu gotowi, aby uhonorować ich wezwanie do działania. Moja współpraca z Vinem i One Race to owocne 20 lat, kiedy razem stworzyliśmy trzy filmy, dwie gry wideo, produkcję anime i komiksy do internetu. To nowe wydarzenie na dużym ekranie będzie powrotem do rodzinnego świata Riddicka, gdzie wreszcie poznacie jego genezę Riddicka.

wyjawił David Twohy

Nie ustalono jeszcze daty premiery filmu.

Źrodło: collider.com