Nowy film Donato Carrisiego "Jestem otchłanią" w kinach od 21 kwietnia 0

Jestem otchłanią to najnowszy thriller mistrza kryminałów, Donato Carissiego, autora bestsellerowego "Zaklinacza". To jego trzeci film będący adaptacją powieści pod tym samym tytułem. Film w kinach od 21 kwietnia!

Jego praca to śmieci. Ludzie nie zastanawiają się nad tym, co wyrzucają, ale on wie, że to tam kryją się ludzkie tajemnice. Tak wybiera swoje ofiary. Ludzie kłamią i oszukują, ale ich śmieci nie. Śmieci nigdy nie kłamią. Aż pewnego dnia do jego sterylnej i samotnej egzystencji wdziera się dziewczyna. Rzuca się w wody jeziora jak niepotrzebna rzecz, a on ją ratuje. Ale jego praca nie polega na ratowaniu ludzi. Więc początkowo ucieka, ale później wraca, aby przyglądać się jej z ukrycia. On widzi to, czego inni nie widzą. Wie, że dziewczyna skrywa tajemnicę i potrzebuje pomocy. I tak ściąga na siebie uwagę Łowczyni, która nie spocznie, dopóki nie wypełni swojej misji.

I jest coraz bliżej.

Donato Carrisi napisał dwanaście światowych bestsellerów, które zostały przetłumaczone na 30 języków. Za swoją pierwszą opublikowaną w 2009 roku powieść pt. "Zaklinacz" otrzymał we Włoszech nagrodę Premio Bancarella oraz Prix Livre de Poche i Prix Polar we Francji. 22 marca w Polsce ukaże się "Dom bez wspomnień" – kontynuacja powieści "Dom głosów", nagrodzonej w 2022 roku statuetką "Złotego Pocisku".

Jego pierwszy film Dziewczyna we mgle, oparty na powieści jego autorstwa pod tym samym tytułem, miał w obsadzie takie gwiazdy jak Toni Servillo i Jean Reno. Film zdobył w 2018 roku nagrodę David di Donatello dla najlepszego debiutującego reżysera. W 2019 roku wyreżyserował swój drugi film oparty na innej powieści własnego autorstwa – W labiryncie. Główne role zagrali Toni Servillo i Dustin Hoffman.

Polskim wydawcą powieści Donato Carrisiego jest Wydawnictwo Albatros.

Przypominamy zwiastun filmu Jestem otchłanią:

