Koniec zdjęć do ''Saw X'' 0

Zakończyły się prace na planie dziesiątego filmu z serii ’’Piła’’. Reżyser Kevin Greutert poinformował w swoich mediach społecznościowych o końcu zdjęć, dodając że nie może się doczekać montażu.

Greutert jest autorem jeszcze dwóch filmów z tego charakteryzującego się sporą dawką przemocy i krwi cyklu. Wyreżyserował Piłę VI i Piłę 3D. Oto co napisał pod postem informującym o zakończeniu etapu produkcji:

Właśnie zakończyłem zdjęcia do '’Saw X''. Wyzwania były ogromne, było to jedno z najbardziej satysfakcjonujących i epickich doświadczeń w moim życiu. Obsada i ekipa dali się z siebie wszystko, choć w większości zaangażowani w ten projekt to nowicjusze w uniwersum ’'Piły’’. Ja zaś zachorowałem na koronawirusa w trakcie dwóch ostatnich tygodni produkcji. Zdjęcia do projektu powstawały w niebezpiecznych miejsach w Mexico City. To wszystko powoduje, że nie mogę się doczekać etapu montażu i wypuszczenia gotowego dzieła.

Reżyser zdradził także, iż ma nadzieję, że uda się utrzymać roboczy tytuł Saw X. Według niego dzięki temu tytułowi projekt powraca do korzeni tego, co czyni cykl ten wyjątkowym.

Premiera dziesiątego filmu z serii ’’Piła’’ planowana jest na 27 października 2023 roku.

Źrodło: Twitter