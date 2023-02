Nicholas Cage na pierwszym zdjęciu z planu ''Sympathy for the Devil'' 0

Nicholas Cage ma ostatnio dobrą passę. Po świetnym występie w Świni, ten hollywoodzki aktor otrzymał wiele ciekawych ról. Jedną z nich jest rola u boku Joela Kinnamana w thrillerze psychologicznym '’Sympathy for the Devil'’.

W sieci zadebiutowało pierwsze zdjęcie z produkcji, na którym widać obu panów z dość dziwną mimiką twarzy obojga. Cage wygląda na kogoś szalonego, Kinnaman zaś na mężczyznę będącego zdziwionym i zlęknionym zachowaniem swojego towarzysza.

Sympathy for the Devil opowiada o pewnym mężczyźnie, 'Kierowcy' (w tej roli Kinnaman), który zostaje wciągnięty w grę w kotka i myszkę o wysoką stawkę. Początkiem gry było zmuszenie 'Kierowcy' do towarzyszenia pewnemu tajemniczemu mężczyźnie (Cage). W miarę jak ich szalona podróż postępuje, staje się coraz bardziej jasne, że nic nie jest takim jakim się wydaje.

Scenariusz napisał Luke Paradise, a za kamerą stanął Yuval Adler. Jednym z producentów jest Allan Ungar.

To majstersztyk z udziałem dwóch niesamowitych aktorów. Jako uznany filmowiec, Yuval zebrał doskonałą obsadę i wniósł do tego filmu wyjątkową i surową wizję, która z pewnością przyciągnie wielu widzów powiedzial Ungar.

