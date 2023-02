Orlando Bloom bokserem w nowym filmie reżysera ''Odbicie zła'' 0

Orlando Bloom, aktor znany z roli Willa Turnera w przygodowej serii '’Piraci z Karaibów'', otrzymał angaż w psychologicznym thrillerze Seana Ellisa ’'The Cut’’. Zagra on wracającego z emerytury boksera.

Orlando Bloom, ''Tożsamość zdrajcy''

The Cut opowie historię spełnionego emerytowanego boksera, który po latach musi wrócić na ring, gdyż grozi mu odebranie tytułów. Aby powrócić do formy decyduje się wziąć udział w eksperymentalnym treningu. Program jest niezwykle wyczerpujący, a redukcja wagi nie zna granic. Powoli mężczyzna zaczyna odsuwać się od swoich bliskich i rzeczywistości tracąc kontrolę nad własnym życiem.

Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się tego lata w Nevadzie. Za kamerą stanie Sean Ellis, reżyser mający na swoim koncie nagrodzony kryminał Metro Manila oraz thriller Odbicie zła i biograficzne dzieło Operacja Anthropoid. Pracować będzie on na scenariuszu Justina Bulla, który napisał go opierając się na opowiadaniu Marka Lane’a.

Blooma w ostatnim czasie oglądać mogliśmy w thrillerze Tożsamość zdrajcy, dramacie Kamdesh. Afgańskie piekło oraz w serialu Amazon Prime Video Carnival Row, którego drugi sezon zadebiutować ma już za parę dni.

Źrodło: Deadline