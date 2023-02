Znamy datę premiery "Seven Kings Must Die" sequela "Upadku królestwa" 0

Netflix ujawnił datę premiery kontynuacja popularnego serialu Upadek królestwa. Film zatytułowany Seven Kings Must Die zadebiutuje już niedługo.

fragment plakatu serialu "Upadek królestwa"

Seven Kings Must Die będzie kontynuacją historii znanej z serialu, podążając za opowieściami Uthreda z Bebbanburga. W tej dwugodzinnej kontynuacji Uthred ponownie wyruszy wraz ze swoimi towarzyszami w rozproszone królestwo, próbując stworzyć zjednoczoną Anglię po śmierci króla Edwarda, podczas gdy najeźdźcy i rywalizujący spadkobiercy będą walczyć o koronę. W filmie pojawią się powracający do walki bohaterowie serialu u boku Uthreda granego przez Alexandra Dreymona.

Premiera Seven Kings Must Die będzie miała miejsce w serwisie Netflix 14 kwietnia.

Film wyreżyseruje Ed Bazalgette, a scenariusz napisała Martha Hillier. Producentami są Nigel Marchant, Gareth Neame i Mat Chaplin. Mówiąc o filmie, Dreymon powiedział, że to zaszczyt być częścią serialu i filmu, dodając, że jest dumny z obsady i ekipy, dzięki którym serial i film stały się możliwe.

Upadek królestwa jest oparty na Saxon Stories Bernarda Cornwella i po raz pierwszy miał swoją premierę w 2015 roku. Netflix został koproducentem serialu, zaczynając od drugiego sezonu, zanim uzyskał pełne prawa do reszty serii. Seria, którego akcja rozgrywa się około roku 866, po przybyciu Wielkiej Armii Pogan do Wielkiej Brytanii i ciągłym oporze Królestwa Wessex przeciwko atakom Wikingów, koncentruje się wokół Uthreda, wojownika urodzonego przez saksońskiego lorda, ale wychowanego przez duńskiego wodza po tym jak został porwany jako dziecko. Seria dobiegła końca po piątym sezonie, ale historia toczy się dalej w Seven Kings Must Die.

Źrodło: Variety