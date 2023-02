Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

SkyShowtime świętuje wejście na rynki Europy Centralnej, oferując subskrypcję za pół ceny na zawsze 0

SkyShowtime, platforma streamingowa, świętuje swój dzisiejszy start w Polsce, a także: Albanii, Czechach, Kosowie, Macedonii Północnej, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech, oferując wszystkim nowym użytkownikom subskrypcję za pół ceny na zawsze.

Tylko przez ograniczony czas nowi użytkownicy rejestrujący się na skyshowtime.com otrzymają na zawsze 50% zniżki od standardowej ceny subskrypcji miesięcznej.

Oznacza to, że w Polsce użytkownicy korzystający z tej oferty będą płacić miesięcznie tylko 12,49 PLN, zamiast 24,99 PLN, za dostęp do światowej klasy rozrywki, w tym premier największych hollywoodzkich hitów filmowych oraz nowych seriali oryginalnych od najsłynniejszych światowych wytwórni. A wszystko to dostępne w jednym miejscu.

W Rumunii użytkownicy płacić będą zaledwie 1,99 EUR miesięcznie zamiast 3,99 EUR. W Czechach miesięczna cena w ofercie promocyjnej będzie wynosić 89 CZK zamiast 179 CZK.

Z kolei klienci na Węgrzech będą mogli płacić 999 HUF miesięcznie zamiast 1999 HUF, a w Albanii, Kosowie, Macedonii Północnej i Słowacji jedynie 2,99 EUR, zamiast 5,99 EUR.

Prezes SkyShowtime Monty Sarhan powiedział:

SkyShowtime zapewnia dostęp do doskonałych produkcji w naprawdę atrakcyjnej cenie, dlatego nasza oferta jest jedną z najlepszych na rynku. Jako nowy europejski serwis streamingowy z radością prezentujemy użytkownikom w Albanii, Czechach, Kosowie, Macedonii Północnej, Polsce, Rumunii, Słowacji i na Węgrzech specjalną, ograniczoną czasowo ofertę subskrypcji za pół ceny na zawsze.

Oferta subskrypcji SkyShowtime za pół ceny na zawsze dostępna jest tylko przez ograniczony czas i podlega Zasadom i warunkom: TUTAJ.

Źrodło: prskyshowtime.pl