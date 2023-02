"Syn", czyli nowy film Floriana Zellera - zobaczcie polski zwiastun 0

Syn to najnowszy film Floriana Zellera. Poprzedni film w reżyserii Zellera – Ojciec otrzymał dwa Oscary, w tym za najlepszą rolę dla Anthonego Hopkinsa oraz za najlepszy scenariusz adaptowany. Dzisiaj prezentujemy Wam nowy zwiastun wyczekiwanej produkcji.

Peter (Hugh Jackman) mieszka z nową partnerką, Beth (Vanessa Kirby) i ich małym synkiem. Jego życie jest ustabilizowane i wygodne. Jednak to zmienia się, gdy jego była żona Kate (Laura Dern) pojawia się z pierwszym synem, Nicholasem, który jest już nastolatkiem. Okazuje się, że Nicholas od miesięcy nie pojawia się w szkole, jest niespokojny, zamknięty w sobie. Peter stara się zadbać o Nicholasa tak, jak chciałby, aby jego własny ojciec (Anthony Hopkins) dbał o niego. Jednocześnie musi lawirować w pracy, gdzie pojawia się oferta wymarzonego stanowiska w Waszyngtonie. Peter sięgając do przeszłości, aby naprawić swoje błędy, traci z oczu to co najważniejsze.

Syn wchodzi na ekrany polskich kin 17 marca 2023.

Źrodło: Tylko Hity