Powstanie czwartego sezonu komedii ''Ted Lasso'' jest możliwe 0

Ceniona i uwielbiana przez widzów sportowa komedia Apple TV+ Ted Lasso ma szansę powrócić z czwartym sezonem. Taką możliwość sugeruje prezes Warner Bros. Television Group, która produkuje serial dla wspomnianej platformy.

fragment plakatu promującego serial ''Ted Lasso''

Twórcy serialu Jason Sudeikis i Bill Lawrence od początku twierdzili, że mają plan jedynie na trzy sezony. Sukces produkcji zweryfikował jednak ich plany. Według Channinga Dungey'a kontynuacja jest możliwa, dzięki odpowiedniemu zakończeniu trzeciej serii.

To co początkowo było wizją składającą się z trzech aktów, teraz już nią nie jest. Myślę, że jeśli uporasz się z czymś, a Ty zakochujesz się w tym świecie i postaciach to trudno jest się pożegnać. Koniec serii jest piękny. Jeśli będzie to wszystko co zrobimy w świecie Teda Lasso to myślę, iż fani będą szczęśliwi i podekscytowani. Zostało jednak zostawione otwarte okno. Jeśli będziemy chcieli zrobić więcej to śmiało możemy iść naprzód powiedział Dungey.

Dungey odniósł się także co do popularnych w ostatnich czasach spin-offów kończących się produkcji. Według niego nie ma żadnych planów na takie projekty i on sam nie chce, aby coś takiego powstało.

Ted Lasso to trener futbolu amerykańskiego na poziomie uniwersyteckim, który niespodziewanie zostaje zatrudniony jako szkoleniowiec angielskiej drużyny AFC Richmond. To drużyna występująca w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce nożnej w Anglii. Lasso nie miał do tej pory żadnego doświadczenia z tym sportem, tak więc z wieloma rzeczami z którymi musi się zmierzyć, mierzy się po raz pierwszy.

Sezon 3 Teda Lasso swoją premierę na Apple TV+ będzie miał wiosną tego roku. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Źrodło: Dark Horizons