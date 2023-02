Steven Yeun w mrocznej komedii Netflix ''Beef'' - zobacz pierwsze zdjęcia 0

Netflix i wytwórnia A24 udostępniły pierwsze zdjęcia z miniserialu ’’Beef’’. To mroczna komedia, która trafi do biblioteki amerykańskiego giganta w kwietniu.

Główni bohaterzy serialu to kobieta i mężczyzna, którzy wyszli cało z przerażającego wypadku drogowego. Choć ocaleli, to z czasem zaczynają mierzyć się z traumą, która przenika do każdej chwili ich życia. Danny Cho to upadający wykonawca budowalny, Amy Lau jest zaś przedsiębiorcą, która do wszystkiego doszła sama i ma malownicze życie. Narastająca trauma i spór pomiędzy tą dwójką rujnie ich życie i dotychczasowe relacje.

W rolach głównych gwiazda The Walking Dead i dramatu Minari – Steven Yeun oraz znana z komedii Chyba na pewno ty – Ali Wong. Za kamerą Beef stanął Lee Sung Jin. Maria Bello, Joseph Lee, Young Mazino, David Choe, Patti Yasutake, Ashley Park, Justin H. Min, Mia Serafino i Remy Holt również znajdują się w obsadzie serialu.

Oto ujawnione kadry:

Na Beef składa się dziesięć półgodzinnych odcinków. Premiera serialu na Netflix już 6 kwietnia.

Źrodło: Netflix