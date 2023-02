''Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów'' - Netflix prezentuje pierwszy zwiastun 0

Historia miłosna, która zmieniła świat. Netflix prezentuje pierwszy materiał filmowy promujący serial Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów. To prequelowy spin-off uwielbianej przez widzów serii Bridgertonowie.

Produkcja opowie o młodych latach królowej Charlotte. Zobaczymy jak doszła do władzy i poznamy jej wcześniejsze przygody miłosne. Młoda Charlotta to pewna siebie dziewczyna, która nawet nie marzy o zostaniu Królową Anglii. Poznanie jednak króla Jerzego całkowicie zmienia jej życie. Małżeństwo to jest początkiem zarówno pięknej miłosnej historii, jak i zmian społecznych do jakich doszło za jego sprawką, tworząc świat znany nam z Bridgertonów.

Oprócz królowej Charlotte spin-off ukaże nam także dwie inne bohaterki w latach swojej młodości – Violet Bridgerton i Lady Danbury. W tytułowej roli India Amarteifio. Lady Danbury portretuje zaś Arsema Thomas. W króla Jerzego wciela się Corey Mylchreest.

Premiera serialu 4 maja – tylko na Netflix.

Fabuła oryginalnej produkcji opiera się na cyklu historycznych romansów autorstwa Julii Quinn. Ich akcja rozgrywa się w Londynie z czasów regencji. Poznajemy miłosne perypetie bogatych ludzi należących do londyńskiej elity tamtych czasów, a to wszystko opowiedziane oczami potężnej rodziny Bridgertonów.

Źrodło: Netflix, Collider