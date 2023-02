Priyanka Chopra Jonas i Sam Heughan odnajdują siebie w zwiastunie ''Love Again'' 0

Studio Sony Pictures zaprezentowało zwiastun filmu idealnego na Walentynki. Premiera tej romantycznej komedii niestety dopiero za kilka miesięcy, ale opublikowany materiał filmowy z pewnością poprawi Wam dziś humor.

Love Again to film o dwojgu ludzi, którzy odnajdują miłość w czasie, w którym wydawałoby się to całkowicie niemożliwe. Produkcja nie skupia się tylko na romansie tych dwojga, ale porusza również temat smutku, cierpienia i złożoności poszukiwania uczucia po utracie kogoś, kogo bardzo się kochało.

Główni bohaterowie to Mira i Rob, którzy komunikują się za pomocą SMSów. Mira, która opłakuje swojego zmarłego narzeczonego, aby lepiej poradzić sobie ze smutkiem wysyła romantyczne wiadomości na dawny numer ukochanego, nie wiedząc, że ten ma już nowego właściciela. SMSy dostaje Rob, który jest zafascynowany tymi wiadomościami. Uważa szczerość kobiety za niesamowicie intrygującą. Kiedy zostaje przydzielony do pracy nad internetowym profilem Celine Dion, prosi ją o pomoc w znalezieniu sposobu na spotkanie z Mirą i zdobycie jej serca.

Film ten wcześniej nosił tytuł It’s All Coming Back to Me. Pierwotnie zadebiutować miał on 10 lutego, jednak jego premierę przesunięto na 12 maja.

W rolach głównych występują Priyanka Chopra Jonas i Sam Heughan. Celine Dion wciela się w samą siebie. Dla piosenkarki jest to filmowy debiut. W Love Again usłyszymy kilka z jej najnowszych kawałków. Film wyreżyserował i napisał James C. Strouse. Produkcja ta jest amerykańskim remakem niemieckiego SMS do Ciebie z 2016 roku opartego na powieści Sofie Cramer.

Źrodło: Collider