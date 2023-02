Nachodzi 2. sezon hitowej serii "Cień i kość" - jest zapowiedź 0

Netflix opublikował krótką zapowiedź nadchodzącego 2. sezonu serii Cień i kość. Nowy zwiastun adaptacji powieści fantasy został opublikowany na Twitterze streamera i wystarczy, aby zachęcić fanów przed premierą, która będzie miała miejsce 16 marca.

fragment plakatu serialu "Cień i kość"

Serial zadebiutował w serwisie Netflix 23 kwietnia 2021 r., Z Ericiem Heissererem jako Showrunnerem. Podobnie jak seria książek Grishaverse, produkcja osadzona jest w świecie fantasy, w którym żyją ludzie o magicznych zdolnościach kontrolowania żywiołów, znani jako Grisha. Cień i kość podąża za młodą sierotą Aliną Starkov (Jessie Mei Li), która odkrywa, że ​​jest prorokowaną Przywoływaczką Słońca, która ma moc niszczenia śmiercionośnych stworzeń w Fałdzie Cienia. Sezon łączy również historię Sześciu Wron Bardugo, podążając za Wronami, gangiem złodziei prowadzonym przez Kaza Brekkera (Freddy Carter). Wrony podejmują się niebezpiecznej pracy, aby zmienić swoje życie, ale sprawy nie toczą się zgodnie z ich planem.

Nowa zapowiedź ujawnia powrót generała Kirigana (Ben Barnes), znanego również jako The Darkling. W klipie The Darkling ogłasza swój przerażający powrót po wydarzeniach z sezonu 1. Pojawia się również z nowymi przyjaciółmi z cienia, którzy wyglądają, jakby byli gotowi zniszczyć wszystko. Darkling, który jest przywoływaczem cieni, był wcześniej generałem 2. Armii, dopóki nie okazało się, że jest twórcą Fałdy Cienia i zła, które w nim żyje. Chociaż powrót The Darkling jest przerażający dla bohaterów Grishaverse, dla fanów jest ekscytujący i wielu oczekuje na następną fazę.

Oprócz Li, Barnesa i Cartera, w serii występują Archie Renaux jako Mal, Amita Suman jako Inej Ghafa, Kit Young jako Jesper Fahey, Danielle Galligan jako Nina Zenik, Calahan Skogman jako Matthias Helver, Sujaya Dasgupta jako Zoya, Daisy Head jako Genya, Simon Sears jako Ivan, Julian Kostov jako Fedyor i Luke Pasqualino. Nowi członkowie obsady to Lewis Tan, Jack Wolfe, Patrick Gibson i Anna Leong Brophy.

Źrodło: Collider