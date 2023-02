Pierwszy zwiastun ''Pluto'', anime opartego na nagradzanej mandze 0

’’Pluto’’, manga wyróżniona wieloma nagrodami z całego świata, wreszcie doczekała się adaptacji w wersji anime, a odpowiada za nią platforma Netflix. Zobacz pierwszą zapowiedź tej wyczekiwanej przez fanów gatunku anime produkcji.

Anime od Netflix powstało na podstawie cenionej mangi Naokiego Urasawy. Podstawę do niej stanowi komiks Osamu Tezuki Atom Żelaznoręki wydany dekady temu. To mieszanka historii kryminalnej i science fiction. W świecie stworzonym przez Urasawę i Tezukę ludzie i roboty żyją w symbiozie. Nie różnią się praktycznie niczym – zarówno wyglądem, jak i przeżywanymi uczuciami. Główną różnicą jest to, że są przez ludzi traktowane jak osoby gorszej kategorii. To im przypadają prace w najcięższych i najgorzej płatnych zawodach.

Główny bohater tego tomu, detektyw-robot Gesicht z Europolu, bada sprawę zabójstwa aktywisty działającego na rzecz praw robotów. Wszystko wskazuje, że to dopiero początek serii zabójstw. Sprawa staje się wyjątkowo niepokojąca, gdy dowody zaczynają wskazywać, że odpowiedzialnym za morderstwa może być jeden z robotów. W miarę rozwoju akcji w mandze poruszane są także zagadnienia natury moralnej, takie jak przyznawanie równych praw robotom i ich miejsce w drabinie społecznej.

Premiera Pluto w tym roku. Dokładna data zostanie dopiero podana.

Źrodło: Netflix, Tania książka