Wkrótce rozpęta się piekło - oto zwiastun 2. części 4. sezonu ''Ty'' 0

Joe powraca i jak twierdzi Netflix rozpęta się prawdziwe piekło. Już niedługo w serwisie zadebiutuje druga część czwartego sezonu serialu Ty. Zobaczcie jej zapowiedź.

Materiał wideo prezentuje nam Joe’a (Penn Badgley), który stara się znaleźć sposób na pokonanie Rhysa, po tym, gdy ten dowiedział się jak wygląda jego prawdziwa natura pod koniec ostatniego odcinka pierwszej części. Jest też niemałe zaskoczenie. Victoria Pedretti powróci do roli Love Quinn, kobiety którą Joe zabił w finale trzeciej serii. Czyżby jednak przeżyła? Czy jej powrót to tylko wyobrażenia Joe’a?

Czwarty sezon Ty przeniósł nas do Londynu, gdzie Joe uciekł od swojej niechlubnej przeszłości. Przyjął nową tożsamość i oczywiście poszukuje nowej, prawdziwej miłości. Miasto to ma jednak jeszcze jednego zabójcę, który bierze sobie za cel nową grupę przyjaciół Joe’a składającą się z niezwykle bogatych osobistości. Czy Joe da radę zidentyfikować mordercę i go powstrzymać?

Serial ten opiera się na bestsellerowej serii książek Caroline Kepnes. Poznajemy losy mężczyny imieniem Joe, którego zauroczenia szybko przeradzają się w obsesje.

Premiera nowych epizodów czwartej serii już 9 marca.

Źrodło: Netflix