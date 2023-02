Koniec zdjęć do nowej ''Planety Małp'' 0

Studia 20th Century Studios i Disney poinformowały o końcu prac na planie filmu Kingdom of the Planet of the Apes. Zdjęcia trwały od października w kompleksie Disney Studios usytuowanym w Sydney w Australii.

''Wojna o planetę małp''

Akcja Kingdom of the Planet of the Apes rozgrywać będzie się wiele lat po wydarzeniach kończących trylogię zapoczątkowaną filmem Geneza planety małp w 2011 roku. W jej skład wchodzą jeszcze Ewolucja planety małp i Wojna o planetę małp.

Fabuła filmu ukaże nam historię licznych małpich społeczności, które rozwinęły się od czasu, gdy Cezar sprowadził swój lud do oazy. Ludzie spadli w hierarchii i zmuszeni zostali do dzikiej egzystencji. Jedne grupy małp nigdy nie słyszały o Cezarze, podczas gdy inne wypaczyły jego nauki, aby móc zbudować rozkwitające imperia. To właśnie z tej drugiej społeczności wywodzi się pewien małpi przywódca, który zaczyna zniewalać inne grupy próbując znaleźć resztki ludzkiej technologii. Pewna małpa będąca świadkiem porwania swojego klanu wyrusza w podróż ku wolności. Na swojej drodze spotyka młodą kobietę, będącą jak się okazuje kluczem do jego misji, ale mającą także swoje własne plany do zrealizowania.

Za kamerą projektu stanął Wes Ball. Pracował on na scenariuszu autorstwa Josha Friedmana, Ricka Jaffa, Amandy Silver i Patricka Aisona. W filmie wystąpią m.in. Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Dichen Lachman i Kevin Durand.

Premiera Kingdom of the Planet of the Apes zaplanowana jest na 24 maja 2024 roku.

Źrodło: Twitter, Dark Horizons