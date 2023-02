"Trzej Muszkieterowie" powracają. Zobaczcie zapowiedź 0

Dystrybutor udostępnił polski zwiastun filmu Trzej Muszkieterowie: D'Artagnan. Nowa odsłona przygód słynnych tytułowych bohaterów, tym razem skupi się na postaci d’Artagnana

fragment plakatu filmu "Trzej Muszkieterowie: D'Artagnan"

Akcja filmu dzieje się od Luwru po Pałac Buckingham, od slumsów Paryża po oblężenie La Rochelle. W królestwie podzielonym wojnami religijnymi i zagrożonym inwazją Anglii, garstka mężczyzn i kobiet skrzyżuje miecze, by ratować Francję. Głównym bohaterem Trzech muszkieterów: d’Artagnan jest d’Artagnan (w tej roli François Civil), który marzy o tym, by zostać muszkieterem. W realizacji tego pragnienia będą próbowali mu pomóc jego nowi przyjaciele: Atos (Vincent Cassel), Portos (Pio Marmaï) i Aramis (Romain Duris). To u ich boku będzie musiał walczyć nie tylko o wolność, ale na jego barkach będzie spoczywała odpowiedzialność za dalsze losy Francji.

W rolach głównych występują m.in. François Civil, Eva Green, Vincent Cassel, Pio Marmaï, Romain Duris. Reżyserem jest Martin Bourboulon, natomiast scenariusz napisali Matthieu Delaporte oraz Alexandre de La Patellière na podstawie powieści napisanej przez Alexandre Dumas.

Film trafi do naszych kin 12 maja 2023 roku.

Źrodło: Monolith Films