Dwayne Johnson zakończył prace na planie ''Red One'' 0

Dwayne Johnson na swoim Instagramie opublikował wpis informujący o końcu prac na planie swojego najnowszego filmu akcji Red One.

Przez czas trwania produkcji Dwayne Johnson bardzo często dzielił się ze swoimi fanami postępami prac na planie. Nie omieszkał także poinformować ich o tym, iż oficjalnie etap produkcji Red One dobiegł końca. Aktor opublikował fotografie, na której widzimy jak schodzi z planu chwaląc w opisie zespół twierdząc, iż '’zrobiony został dobry film'’.

Fabularne szczegóły produkcji trzymane są w dalszym ciągu w tajemnicy. Jedyne co zdradzono, to że ma to być wysokobudżetowa, pełna akcji komedia przygodowa, która przeniesie nas w różne zakątki kuli ziemskiej. Red One ma zapoczątkować nowe uniwersum filmów świątecznych mających w sobie jednak dużo z typowego akcyjniaka pełnego wybuchów i pościgów.

Za reżyserię i produkcję Red One odpowiada Jake Kasdan. Scenariusz napisał Chris Morgan, najbardziej znany z serii '’Szybcy i wściekli'’, opierając się na historii wymyślonej przez Hirama Garcię. Obsadę uzupełniają J.K. Simmons jako Święty Mikołaj, Lucy Liu, Chris Evans, Kiernan Shipka, Nick Kroll i Kristofer Hivju.

Premiera Red One na platformie Amazon Prime Video zaplanowana jest na koniec tego roku.

Źrodło: Instagram