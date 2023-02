Warner Bros. pracuje nad sequelem "Jestem legendą" 0

Warner Bros. zamierza zrealizować sequel filmu z 2007 roku Jestem legendą. Na ekranie ponownie zobaczymy Willa Smitha, a w cały projekt zaangażowany będzie producent Akiva Goldman.

Jak donosi Deadline w roli głównej ponownie zobaczymy Willa Smitha, a u jego boku pojawi się Michael B. Jordan. Producentem i scenarzystą sequela został Akiva Goldsman, który pracował również przy pierwszej części.

Jak wynika z wypowiedzi samego Akivy Goldmana fabuła sequela będzie rozgrywała się kilka dekad po tym co mogliśmy zaobserwować w jedynce. Co ciekawe w kontynuacja będzie inspirowała się alternatywnym finałem Jestem legendą, a nie wersją kinową. Dodatkowo Goldman wyjawił, że jest zachwycony serialowym hitem HBO Max The Last of Us. Twórca twierdzi, że ma obsesje na punkcie świata, który widzimy 20-30 lat po upadku ludzkości, kiedy planeta na nowo ożywa i odzyskuje swoje piękno, a człowiek nie jest jej najważniejszym mieszkańcem. I to właśnie to najbardziej intryguje Goldmana, szczególnie w takim mieście jak Nowy Jork.

Głównym bohaterem jedynki jest Robert Neville, czyli ostatni człowiek na Ziemi, któremu towarzystwa jednak nie brakuje. Wszyscy inni, mężczyźni, kobiety i dzieci, zamienili się w wampiry żądne krwi. Za dnia bohater przeobraża się w myśliwego tropiącego śpiące potwory w opuszczonych ruinach cywilizacji. Nocą barykaduje się w domu i modli o nadejście świtu.

