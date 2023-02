Kuqe 2115 i Bedoes 2115 w nowym kawałku "Wilk" promują nowy serial CANAL+ 0

Światło dzienne ujrzał właśnie nowy kawałek Bedoesa i Kuqe wydany przez Label 2115. Utwór i teledysk promują serial Wilk, w którym występują obydwaj raperzy. Premiera wszystkich odcinków serialu już 17 lutego się w CANAL+ online.

Współpraca 2115 i ekipy serialu Wilk swój początek miała już w pierwszym sezonie, gdzie epizodyczną rolę po raz pierwszy zagrał Borys "Bedoes" Przybylski. Tym razem w pierwszoplanową postać wcielił się Łukasz Dziemiński, znany szerszej publiczności jako Kuqe 2115. W Wilku zagrał wiernego ideałom, a jednocześnie przytłoczonego ilością odpowiedzialności, która na nim spoczywa, przywódcę młodych rebeliantów. To właśnie postać serialowego Macieja była inspiracją do nowego kawałka.

Chcieliśmy, żeby to nie był typowy, filmowy soundtrack. Pewnie, gdybym interpretował ten serial dosłownie, to ten kawałek byłby ciemny i agresywny, ale nie robiliśmy go tak, jak należy ani tak, „jak się robi”, tylko po swojemu. Dlatego w „Wilku” znajdziecie to, jak ja rozumiem Macieja, czyli moją postać, ale też dużo spontaniczności i moich emocji, które miałem w tamtej chwili

mówi Kuqe 2115

Za reżyserię teledysku odpowiada reżyser serialu Jan Dybus. Od czasu pierwszego sezonu chłopaki z ekipy 2115 zrealizowali wspólnie z Jankiem kilka projektów, takich jak teledysk do kawałka "Bedoesiara", który ma obecnie 12 milionów wyświetleń, teledysk to utworu "RiRi", z 23 milionami wyświetleń w serwisie YouTube czy inne teledyski, które powstały podczas wspólnej podróży do Los Angeles.

Łukasz i Borys poszli zdecydowanie pod prąd i zaprezentowali nam kawałek odbiegający od klimatu serialu, ale tylko pozornie. Kiedy wsłuchuję się w słowa Kuqe i w nastrój tej piosenki dalej czuję, jakbym słyszał Lidera Rebeliantów. Płynie z tego naturalna, niewymuszona melancholia. Mrok serialu został przez chłopaków świetnie skontrastowany numerem, który mówi o wolności.

mówi Janek Dybus z Papaya Films, reżyser serialu i teledysku

Znamy się, ufamy sobie, i jako twórcy mamy wspólną perspektywę patrzenia na problemy i na to, z czym musi się dzisiaj mierzyć wielu i wiele z nas. Kiedy przeczytaliśmy scenariusz, od razu wiedzieliśmy, że chłopaki odnajdą się w świecie WILKA. Stąd decyzja, że robimy ten projekt wspólnie.

dodaje Roksana Kwiatkowska, szefowa Label 2115

Wilk 2 to historia o nowym pokoleniu, wchodzącym dopiero w dorosłe życie. O ich problemach, kryzysie tożsamości, dorastaniu. To uniwersalna opowieść o tym, że każdy młody człowiek prowadzi walkę o rzeczywistość, w której przyjdzie mu żyć. Na ekranie m.in. Jessica Polak, Waleria Gorobets, Hubert Urbański, Kuqe 2115, Tromba oraz Bedoes. W epizodycznych rolach zobaczymy także interesujące cameo, które zaintryguje zwłaszcza widzów zaznajomionych z Social Mediami. Premiera pełnego sezonu serialu (5 odcinków) już 17 lutego w serwisie CANAL+ online i CANAL+ PREMIUM.

Źrodło: Canal+