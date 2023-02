Viaplay tworzy polski serial "Udar". Jacek Poniedziałek głównym bohaterem 0

Serial Udar będzie kolejną produkcją Viaplay, która jest realizowana w Polsce. Produkcja skupi się na życiu Jacka – warszawskiego bon vivanta i popularnego prowadzącego programów telewizyjnych, którego życie nagle zostaje wywrócone do góry nogami.

kadr z serialu "Udar"

Serial Udar przedstawia fikcyjne losy Jacka – jednej z najważniejszych postaci polskiej sceny gastronomicznej. Główny bohater serialu prowadzi popularne programy kulinarne w telewizji, recenzuje nowe restauracje, z jego opinią na temat gastronomii liczy się niemal każdy w Warszawie. Jedna jego recenzja może sprawić, że nowo otwarta restauracja rozbłyśnie na kulinarnej mapie stolicy lub może liczyć na masowy exodus klientów. U samego szczytu kariery czeka go jeszcze jedno, najważniejsze wyzwanie. Niespodziewana choroba wywróci życie bohatera do góry nogami, a walka o powrót do codzienności przeistoczy się w wyprawę, która na zawsze odmieni jego życie i zmusi do odpowiedzi na kilka kardynalnych pytań.

Serial będzie składał się z ośmiu odcinków, w których będziemy obserwować życie bohaterów osadzone w tętniącej życiem Warszawie. Tragikomiczna forma produkcji stanie się dopełnieniem dla niełatwej, ale jednocześnie opowiedzianej z lekkością historii człowieka, który spadł ze szczytu i próbuje zrobić wszystko, by na niego powrócić. Skrzący ironią scenariusz ma również drugą, bardziej czułą i empatyczną stronę. Serial postawi przed widzami istotne pytania – o to, co jest w życiu najważniejsze, co czyni nas szczęśliwymi i w jaki sposób możemy poznawać się na nowo w trudnych sytuacjach. Innym ważnym tematem podjętym w serialu jest przyjaźń na dobre i złe. W "Udarze" pojawią się też wątki związane ze społecznością LGBTQ+ oraz alternatywnymi modelami więzi rodzinnych. Widzowie przekonają się, że rodzina to czasem wybór, a nie konieczność. To także miejsce, w którym można być naprawdę sobą i czuć się akceptowanym.

kadr z serialu Udar

W obsadzie, poza Jackiem Poniedziałkiem pojawi się plejada znanych i utalentowanych aktorów i aktorek. W roli rodziców głównego bohatera wystąpią legendy polskiego kina Anna Seniuk i Jerzy Bończak. Ponadto w nowej produkcji Viaplay pojawią się m.in.: Marta Malikowska, Marta Nieradkiewicz, Ewa Skibińska, Konrad Eleryk, Rafał Maćkowiak, Jan Sobolewski, Monika Frajczyk i Michał Majnicz.

Autorem, pomysłodawcą i scenarzystą serialu jest Paweł Demirski, jeden z najbardziej uznanych polskich dramaturgów.

Źrodło: Viaplay