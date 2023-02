Finałowy zwiastun filmu ''John Wick 4'' 0

Studio Lionsgate opublikowało finałowy zwiastun filmu John Wick 4 prezentujący epickie sekwencje akcji, których w całym filmie zapewne będzie mnóstwo.

Ceny idą w górę, więc także stawka za głowę legendarnego zabójcy, Johna Wicka przebiła już sufit. Stając do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność i zasłużoną emeryturę, John wie, że może liczyć tylko na siebie. Dla niego, to nic nowego. To co zmieniło się tym razem, to fakt, że przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef Markiz de Gramond jest równie wyrafinowany, co bezlitosny. Zanim John stanie z nim oko w oko, będzie musiał odwiedzić kilka kontynentów mierząc się z całą plejadą twardzieli, którzy wiedzą wszystko o zabijaniu. Tuż przed wielkim finałem tej morderczej symfonii, John Wick trafi na trop swojej dalekiej rodziny, której członkowie mogą mieć decydujący wpływ na wynik całej rozgrywki.

W tytułowej roli powraca niezastąpiony Keanu Reeves. Partnerować mu będą m.in. Lance Reddick, Ian McShane, Bill Skarsgard, Clancy Brown, Hiroyuki Sanada, Donnie Yen oraz piosenkarka pop w swoim aktorskim debiucie – Rina Sawayama. Film John Wick 4 wyreżyserowany został przez Chada Stahelskiego na podstawie scenariusza napisanego wspólnie przez Shaya Hattena i Michaela Fincha.

Premiera filmu 24 marca tego roku.

Źrodło: ComingSoon