Zwiastun ''Tetris'' filmu o powstaniu kultowej gry logicznej 0

Platforma Apple TV+ opublikowała pierwszy zwiastun filmu Tetris, który opowiada o kontrowersyjnym rozwoju jednej z najbardziej kultowych gier komputerowych.

Tetris to komputerowa gra logiczna stworzona przez Aleksieja Pażytnowa i jego współpracowników Dimitrija Pawłowskiego i Wadima Geriasimowa. Pojawiła się na rynku po raz pierwszy w czerwcu 1984 roku w Związku Radzieckim.

Głównym bohaterem filmu jest postać amerykańskiego biznesmana Henka Rogersa. W 1988 roku odkrył on Tetrisa i pragnął rozprzestrzenić tą grę na cały świat. Wyruszył do Związku Radzieckiego, gdzie połączył siły z jej wynalazcą Pażytnowem. Ostatecznie udało mu się zdobyć prawa do rozpowszechnienia gry. Dotychczas na całym świecie sprzedano około 495 milionów jej kopii.

Film nazywany jest przez jego twórców thrillerem szpiegowskim z czasów zimnej wojny, w którym występują podwójni złoczyńcy, nieprawdopodobni bohaterowie, a całość jest emocjonującym wyścigiem do upragnionej mety.

W roli Henka Rogersa znany z filmu Rocketman Taron Egerton. Oprócz niego na ekranie ujrzymy także Toby Jones, Roger Allam, Anthony Boyle, Togo Igawa, Ken Yamamura, Ben Miles i Matthew Marsh. Za kamerą stanął Jon S. Baird.

Premiera filmu Tetris na Apple TV+ już 31 marca.

Źrodło: Dark Horizons