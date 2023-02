"Emigracja XD" - serial komediowy, który przekracza wszelkie granice humoru! Odjazd już 17 marca 0

Najnowsza produkcja CANAL+ Polska, która jest adaptacją bestsellerowej książki Malcolma XD, już 17 marca w CANAL+ online i w CANAL+ Premium!

EMIGRACJA XD to szalona komedia drogi o podróży dwóch ziomków z bardzo małego miasta do bardzo Wielkiej Brytanii. Z Europejskiej Stolicy Agrestu do centrum Londynu. Pełna absurdalnych sytuacji, znakomitych dialogów i totalnie odjechanych (dosłownie i w przenośni) bohaterów, w których wcielają się m.in. Tomasz Włosok, Michał Balicki, Paulina Gałązka, Adam Bobik, Jarosław Boberek, Katarzyna Bujakiewicz czy Piotr Trojan.

10-odcinkowy serial z dużym dystansem, w brawurowo-komediowy sposób podchodzi do tytułowego tematu, przedstawiając go w krzywym zwierciadle. Dzięki temu trafia on do kilku pokoleń — zarówno do boomerów, którzy mają swoje emigracyjne doświadczenie, jak i pokolenia Z, które dopiero myśli o wyjeździe za granicę. Produkcja powstała na podstawie książki napisanej przez najbardziej tajemniczą postać polskiego internetu – Malcolma XD, sprzedanej w 65 000 egzemplarzy.

Główni bohaterowie, Malcolm i Stomil, grani przez Tomasza Włosoka i Michała Balickiego, to dwaj kumple z niewielkiego miasteczka w centralnej Polsce, których opłakane skutki pewnej imprezy zmuszają do zarobkowego wyjazdu do Londynu. To wielkie multikulti miasto zaskoczy młodych emigrantów mnogością narodowości, zwyczajów, wyznań oraz pełnym przekrojem freaków od A do Z, którzy nie będą im ułatwiać odnalezienia się w nowej rzeczywistości: od miłośnika pociągów i Johnny’ego Casha – recydywisty Romana, przez squattersów z willi z basenem, po aspirującego piłkarza z Ghany i romskich sprzedawców kamperów.

To będzie prawdziwy rollercoaster! Ilość nieoczekiwanych wydarzeń na drodze do Londynu, jak i w samej stolicy UK mocno zaskoczy naszych bohaterów. Przeprowadzka z małego miasteczka, w którym największym wydarzeniem były coroczne Dni Agrestu, do wielkiej europejskiej metropolii to dla nich skok w nieznane. Skok na oślep. Serial z dużym dystansem i humorem opowiada o tym zderzeniu światów i o sposobach, w jakich Malcolm i Stomil radzą sobie z ciągłą zmianą. Przeważnie kończy się to przypałem i poważnymi kłopotami.

mówi Michał Balicki, odtwórca roli Stomila

Myślę, że "Emigracja XD" dobrze odzwierciedla, z jakim szokiem kulturowym często spotykają się Polacy wyjeżdżający pracować za granicę. Serial, tak samo zresztą jak książkowy pierwowzór, jest mocno oparty na moich własnych doświadczeniach z pracy w Wielkiej Brytanii. Dlatego wydaje mi się, że ci, którzy już emigracji doświadczyli, odnajdą w pewnym stopniu w tym serialu samych siebie, a ci, którzy o emigracji dopiero myślą, będą mogli lepiej się do niej przygotować, ucząc się na cudzych – w tym przypadku moich – błędach.

dodaje Malcolm XD, współscenarzysta i autor książki

Premiera pierwszych dwóch odcinków już 17 marca w serwisie CANAL+ online oraz na kanale CANAL+ Premium.

