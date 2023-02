„Prawdziwe życie aniołów” - kadry z filmu inspirowanego życiem Krzysztofa Globisza 0

Prawdziwe życie aniołów to film fabularny inspirowany prawdziwą historią Krzysztofa Globisza, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, który w 2014 roku przeszedł rozległy udar. Dziś wraca do zdrowia, przed kamerę i do teatru. Jego osobisty udział w filmie jest wydarzeniem niezwykłym i wyjątkowym – prawdopodobnie po raz pierwszy w historii kina aktor po udarze, cierpiący na afazję i paraliż, wciela się w główną rolę.

W Prawdziwym życiu aniołów wystąpili także m.in. Kinga Preis oraz Jerzy Trela, a gościnnie na ekranie pojawiła się Anna Dymna.

Krzysztof jest wciąż tym samym, absolutnie świadomym i rozumiejącym cały proces twórczy aktorem, będącym w stanie stworzyć bardzo ciekawą i oryginalną kreację samego siebie. A jego historia, poprzez swoją autentyczność, wiarygodność i swój pokrzepiający charakter, dla wielu ludzi, nie tylko tych na zakręcie, może stać się źródłem siły i znakiem nadziei. I dlatego warto ją opowiedzieć.

mówi reżyser, Artur W. Baron, twórca takich filmów, jak "Anioł w Krakowie" i "Zakochany anioł"

Znany i ceniony aktor Adam (w tej roli Krzysztof Globisz), przechodzi nagły i rozległy udar. Traci zdrowie i niezbędne do wykonywania swojego zawodu narzędzie – mowę. Pomimo niedającej nadziei diagnozy Agnieszka – żona Adama (Kinga Preis) z uporem i determinacją walczy o jego powrót do zdrowia i na scenę. Czy rodzina i przyjaciele zmotywują Adama by podjął wyzwanie i wydostał się z krainy między jawą, a snem, do której trafił w czasie choroby? Czy Adam wyjdzie z afazji i wróci do swojego życia przed udarem, kiedy był cenionym aktorem i uwielbianym przez studentów pedagogiem? Co tak naprawdę okaże się najważniejsze?

Prawdziwe życie aniołów od 14 kwietnia tylko w kinach.

Źrodło: Kino Świat