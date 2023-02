''Trap'' - oto tytuł nowego dzieła M. Night Shyamalana 0

Na kinowych ekranach bryluje właśnie thriller Pukając do drzwi. Jego twórca M. Night Shyamalan nie osiada jednak na laurach i już wraz z wytwórnią Warner Bros. ogłasza swój kolejny film.

''Pukając do drzwi''

Nowy projekt tego nagradzanego reżysera nosi tytuł Trap. Studio zabezpieczyło już nawet datę jego debiutu w kalendarzu premier. Film do kin wejdzie 2 sierpnia 2024 roku. Niestety, ale na razie nie podano do publicznej wiadomości do jakiego gatunku należeć będzie ten film. Żadne szczegóły fabularne również nie są znane. Będziemy informować Was na bieżąco.

Przez dłuższy czas Shyamalan pracował z wytwórnią Universal Pictures i Disney’em. Teraz jednak podpisał wieloletnią umowę ze studiem Warner Bros, dla której będzie produkował i reżyserował. Trap będzie pierwszym filmem powstałym na podstawie tej współpracy.

M. Night Shyamalan na swoim koncie ma kilka świetnie ocenianych filmów. W ostatnich latach wyreżyserował thriller Split oraz horror Wizyta. Wcześniej dał poznać się świetnie zrealizowaną Osadą oraz Szóstym zmysłem, za który otrzymał dwie nominacje do Oscara i jedną do Złotych Globów.

Źrodło: Deadline