Ulubione seriale wkrótce powrócą na FOX! Czas na FOXorelax! 0

W natłoku obowiązków warto znaleźć czas na zasłużony odpoczynek. Najlepiej zarezerwować dla siebie stały moment w ciągu dnia na złapanie oddechu i odcięcie się od problemów, z którymi spotykamy się na co dzień. Właśnie w tym celu powstał FOXorelax, który pozwoli poczuć w domu komfortu płynący z wysokiej jakości rozrywki.

Wielki powrót lekarzy z Grey Sloan

Lekarze z Grey's Anatomy: Chirurdzy powracają w najnowszym, 19. sezonie produkcji. Na widzów czekać będą nie tylko trudne medyczne przypadki, ale też prywatne rozterki i problemy bohaterów serialu. Po przerwie szpital wznowi również przyjmowanie rezydentów, dzięki czemu w produkcji pojawią się nowe twarze. Spotkania z Meredith Grey (Ellen Pompeo) i resztą medycznej ekipy już od 8 marca w każdą środę o 22:00 na kanale FOX.

Czas na kultowe produkcje

Nadeszła pora, by powrócić na Wisteria Lane i ponownie wkroczyć w świat Gotowych na wszystko. To kultowa już produkcja, w której pięć przyjaciółek – Susan (Teri Hatcher), Gabrielle (Eva Longoria), Lynette (Felicity Huffman) i Bree (Marcia Cross) – jednoczą się po tragicznej śmierci ich szóstej znajomej Mery Alice (Brenda Strong). Jednak niespodziewane odejście przyjaciółki to nie jedyne wyzwanie, z jakim muszą się zmierzyć. Życie na przedmieściach wcale nie jest łatwe, wkoło plotkują sąsiedzi, a za zamkniętymi drzwiami czają się rodzinne sekrety. Losy „Gotowych na wszystko” będzie można śledzić od poniedziałku do piątku 6 marca o godzinie 14:40 na kanale FOX.

To jednak nie koniec powrotu do dobrze znanych produkcji. Po dwóch odcinkach Gotowych na wszystko na widzów FOX czekać będą niecodzienne medyczne przypadki, które wyleczy Dr House. Hugh Laurie w roli ekscentrycznego lekarza nie tylko zajmuje się pacjentami, ale także rozbawia widzów swoim sarkastycznymi, błyskotliwymi komentarzami. Dwuodcinkowe wizyty w gabinecie House’a będą emitowane od poniedziałku do piątku od 16:30.

NCIS: Hawaje

Gorący klimat i zagadki kryminalne

Na fanów kryminalnych historii czeka zespół śledczych pod wodzą Haratio Caine’a (David Caruso). CSI: Kryminalne Zagadki Miami powrócą, dając widzom okazje do wspólnego tropienia i rozwiązywania zbrodni. Znana seria wzbogaci późne popołudnia wszystkim widzom. Premierowe odcinki emitowane będą od poniedziałku do piątku o 19:15, powtórki natomiast o godzinie 18:30.

Tajniki rozwiązywania zagadek kryminalnych przedstawią też agenci z NCIS: Hawaje, w premierowym, tropikalnym sezonie formatu. Zespół specjalistów pod wodzą Jane Tennant (Vanessa Lachey) zajmie się sprawami, które nierzadko zagrażać będą bezpieczeństwu nie tylko hawajskiej wyspy Pearl Harbor, ale też sprawom rangi państwowej. NCIS: Hawaje będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o 20:10 na kanale FOX.

FOXorelax rozpocznie się już 6 marca, zapewniając potężną dawkę rozrywki niezależnie od pory. Popularne seriale pozwolą widzom na odpoczynek po dniu pracy i obowiązków, a wyjątkowy dobór tytułów sprawi, że każdy znajdzie dla siebie interesującą produkcję.

Źrodło: Fox