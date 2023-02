James Cameron chce zrealizować film o Hiroszimie. Projekt powstanie przed czwartym ''Avatarem'' 0

Po wielkim sukcesie drugiego filmu z serii ’’Avatar’’, James Cameron nie zamierza skupiać się tylko na filmach opowiadających o planecie Pandora. Jak donoszą zagraniczne media zanim wyda czwartą część Avatara, chce nakręcić film o Hiroszimie.

James Cameron, ''Deepsea Challenge 3D''

Film ten ma być adaptacją książki noszącej tytuł The Last Train From Hiroshima: The Survivors Look Back napisanej przez Charlesa R. Pellegrino. Nie jest to powieść, a kronika zawierająca szczegółowe opisy bombardowań japońskich miast Hiroszima i Nagasaki podczas II wojny światowej. Całość zaprezentowana jest z perspektywy ocalałych z tej masakry.

Cameron chęć adaptacji tej książki wyraził już w 2010 roku. Wtedy to udał się na spotkanie z Tsutomu Yamaguchi, jedynym znanym ocalałym, który był obecny przy obu bombardowaniach. Jego wypowiedzi miały pomóc reżyserowi w realizacji filmu. Yamaguchi jednak niedługo po rozmowie zmarł, a Cameron zawiesił swoje plany na poczet realizacji kolejnej części ’’Avatara’’. Teraz jednak kiedy trzecia część jest już praktycznie nakręcona, może on na nowo zająć się dawnym projektem.

Do ponownego zajęcia się nim skłoniła Camerona aktualna sytuacja na świecie, mianowicie wojna na Ukrainie i odrodzenie się nacjonalizmu.

Żyjemy w bardziej niepewnych czasach, niż myśleliśmy. Uważam, że film o Hiroszimie będzie niezwykle aktualny. Przypomni ludziom co naprawdę robi ta broń, gdy jest używana przeciw ludziom powiedział Cameron.

Źrodło: Collider