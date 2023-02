Chrisa Pine rozmawia ze zmarłymi - nowy klip promujący "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor" 0

Premiera filmu fantasy Dungeons & Dragons: Złodziejski honor zbliża się wielkimi krokami. W sieci zadebiutował nowy klip promujący widowisko.

"Dungeons & Dragons: Złodziejski honor"

W nowym materiale wideo, który został udostępniony w sieci, bohater grany przez Chrisa Pine’a próbuje porozumieć się z martwym żołnierzem, który może zapewnić im wgląd w to, co wydarzyło się podczas bitwy, co może być kluczem do odpowiedzi, których szukają. Niestety, rozmowa ze zmarłymi nie jest tak łatwa, jak mogłoby się wydawać!

Uroczy złodziejaszek i banda niepoprawnych poszukiwaczy przygód podejmują się epickiej kradzieży, aby odzyskać zaginiony relikt. Jednak sprawy przybierają niebezpieczny obrót, gdy wpadają w oko niewłaściwym ludziom.

W filmie w reżyserii Jonathana Goldsteina & Johna Francisa Daley zobaczymy: Chrisa Pine’a, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis, oraz Hugh Granta.

Premiera w polskich kinach 14 kwietnia 2023 roku.

Źrodło: Comicbookmovie