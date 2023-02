''Avatar'' nie dostanie własnego serialu. Dlaczego? To wyjaśnia sam James Cameron 0

Avatar: Istota wody nadal bryluje na kinowych ekranach. Produkcja stała się trzecim najbardziej dochodowym filmem wszech czasów. Jej wynik spowodował, iż twórca serii James Cameron nie jest zainteresowany tworzeniem spin-offów dla platformy Disney+.

''Avatar: Istota wody''

W rozmowie z gazetą The Los Angeles Times James Cameron uważa, iż pójście do kina to coś wspaniałego, coś jak zawarcie umowy z samym sobą na obejrzenie czegoś co wywoła w nas określone emocje.

Nie sądzę, aby to [kina] kiedykolwiek zniknęły, ponieważ jest to coś specyficznego. Idziemy i zanurzamy się w dzieło, bez rozpraszania naszej uwagi z zewnątrz. Jest to jak uprawianie jogi bądź kilkugodzinny spacer po lesie. Uważam, że jest w tym coś, co uważam za święte powiedział Cameron.

Właśnie ta 'świętość' jest jednym z głównych powodów, dla których Cameron nie chciałby, aby w telewizji pojawiło się coś ze świata ’’Avatara’’. Drugim powodem są koszty tworzenia tej serii, których po prostu produkcja telewizyjna by nie udźwignęła.

Obecnie Cameron planuje wydać trzy kolejny filmy z serii ’’Avatar’’. Avatar 3 zaplanowano na 20 grudnia 2024 roku, Avatar 4 na 18 grudnia 2026 roku i Avatar 5 na 22 grudnia 2028 roku.

Źrodło: ComingSoon