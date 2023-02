Orlando Bloom chętnym do powrotu do roli Willa Turnera 0

Orlando Bloom, odtwórca Willa Turnera w serii '’Piraci z Karaibów'’, wyraża wielką chęć powrotu do tej roli. Ostatni raz w wspomnianego pirata wcielił się w Piratach z Karaibów: Zemsta Salazara, jednak był to wyjątkowo krótki występ.

''Piraci z Karaibów: Na krańcu świata''

Od pierwszego filmu Piraci z Karaibów: Klątwa Czarnej Perły minie w tym roku 20 lat. Do tej pory seria ta doczekała się pięciu filmów, w każdym z nich w głównego pirata wcielał się Johnny Depp. Orlando Bloom na pierwszy plan jako Will Turner wysunął się w trzech pierwszych produkcjach.

Aktor w niedawnym wywiadzie udzielonym dla portalu Parade przyznał, że bardzo chętnie powróciłby do swojej dawnej roli w '’Piratach z Karaibów''. Bloom bardzo chciałby zobaczyć co stało się z jego postacią po tylu latach. Nie byłby to dla niego pierwszy powrót po latach. W podobny sposób powrócił do roli Legolasa w trylogii ’'Hobbit’’.

Wróciłem i zagrałem Legolasa w ’’Hobbicie’’, który powstał 10 lat po '’Władcy Pierścieni'’. To świetna zabawa. Will jest świetny. Nie miałbym nic przeciwko zobaczenia tego, jak Will wyglądałby dzisiaj. Był poważnym facetem, jednak po tylu latach na oceanie z pewnością się zmienił. Byłoby to interesujące zobaczyć jak się wynurza powiedział Bloom.

Obecnie trwają prace nad dwoma filmami osadzonymi w świecie '’Piratów z Karaibów'’. W żadnym z nich nie planowany jest jednak powrót postaci Willa Turnera. Może dobrym pomysłem byłoby zrealizowanie filmu poświęconemu właśnie temu bohaterowi? Co o tym sądzicie?

Źrodło: ComingSoon