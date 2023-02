JoJo Siwa gwiazdą horroru ''All My Friends Are Dead'' 0

JoJo Siwa to amerykańska aktorka, tancerka i piosenkarka, do tej pory udzielająca się w świecie kina jako aktorka dubbingująca. Podkładała głos w filmie Angry Birds 2 Film. Teraz jednak całkowicie zmieniła gatunek filmowy. Wystąpi bowiem w horrorze.

JoJo Siwa, ''High School Musical: serial''

Jak donoszą zagraniczne media Siwa podpisała już kontrakt na występ w horrorze All My Friends Are Dead. Wcieli się w główną bohaterkę tej produkcji.

To projekt, który różni się bardzo od wszystkiego co zrobiłam do tej pory. Uwielbiam horrory i nie mogę doczekać się rozpoczęcia produkcji powiedziała Siwa.

All My Friends Are Dead zostanie wyreżyserowany przez Marcusa Dunstana, scenarzystę Piły 3D. Pracować będzie on na materiale napisanym przez Josha Simsa i Jessicę Sarah Flaum. Oprócz Siwy angaż w produkcji otrzymała jeszcze Jade Pettyjohn. Castingi nadal są w toku. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się wiosną w Kanadzie.

Fabuła filmu skoncentruje się na grupie przyjaciół ze studiów, któzy wyruszają na największy festiwal muzyczny roku. Korzystając z Airbnb wynajmują lokum. Weekend imprezowania szybko jednak zamienia się w koszmar, kiedy to przyjaciele zostają mordowani jeden po drugim. Wkrótce odkrywają, że każda ich śmierć w jakiś sposób odpowiada jednemu z siedmiu grzechów głównych.

