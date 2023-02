Poszukiwacz złota kontra naziści w zwiastunie filmu ''Sisu'' 0

Studio Lionsgate prezentuje zwiastun pełnego akcji, ale i niezwykle brutalnego filmu Sisu. Widzowie poznają losy pewnego poszukiwacza przygód.

fragment plakatu promującego film ''Sisu''

Akcja filmu osadzona jest w Finlandii w latach 40. XX wieku. Główny bohater to samotny poszukiwacz złota, który dosłownie wydobywa kruszec pośrodku niczego. To co udało mu się znaleźć spokojnie starczyłoby mu na godne życie po kres jego dni. Niestety pech chciał, że do najbliższego banku, w którym mógłby sprzedać złoto jest aż 563 mil, a część Finlandii okupują naziści, tak więc taka wyprawa jest niezwykle niebezpieczna. Mężczyzna podejmuje jednak ryzyko, borykając się z pogodą oraz dziką przyrodą, a wszystko to, aby spełnić swoje marzenia. Wszystkie te naturalne przeszkody to jednak nic dla niego w porównaniu z grupą nazistowskich żołnierzy, którzy odkrywają jaki ładunek przewozi. Od tego momentu nie mając nic do stracenia mężczyzna, były żołnierz potocznie mówiąc zaczyna kopać nazistom tyłki.

Poniżej wspomniany zwiastun oraz nowy plakat promujący film:

Sisu napisał i wyreżyserował Jalmari Helander. W głównej roli Jorma Tommila. Na ekranie partnerują mu Aksel Hennie, Jack Doolan, Onni Tommila i Mimosa Willamo.

Premiera filmu na ekranach kin 28 kwietnia. Sisu wyświetlany był już na Międzynarodowym Festiwalu w Toronto we wrześniu ubiegłego roku. Był tam jednym z najlepiej ocenianych tytułów.

Źrodło: Collider