Początek prac na planie spin-offu ''The Walking Dead'' o Ricku i Michonne 0

AMC ujawniło pierwsze zdjęcia z planu zapowiadanego od dawna spin-offu The Walking Dead – '’Rick and Michonne'’. Fotografie potwierdzają informacje o rozpoczęciu prac nad serialem.

Andrew Lincoln, ''The Walking Dead''

Do tytułowych ról powrócą znani z serialu matki Andrew Lincoln i Danai Gurira. Twórcą, producentem i showrunnerem produkcji jest Scott M. Gimple. Odtwórczyni roli Michonne oprócz pojawienia się na ekranie jest także zaangażowana w projekt jako współscenarzystka.

Serial o Ricku i Michonne należący do uniwersum '’The Walking Dead'’ składać ma się z sześciu odcinków. Jego premiera planowana jest na 2024 rok. Plan zdjęciowy usytuowany jest w New Jersey. Produkcja nie posiada jeszcze swojego oficjalnego tytułu.

Projekt ten przedstawi nam epicką historię miłosną dwóch postaci, którym przyszło żyć w całkowicie nowym świecie. Ten zmienił również i ich. Oddzieleni od siebie odległością i własną przeszłością, zostali wrzuceni do świata, w którym muszą toczyć nieustanną walkę z żywymi trupami. Jednak i wśród żywych są wrogowie. Czy parze uda się odnaleźć drogę do siebie? A może odnajdą się jako zombie? Nowa seria ukaże nam to, jak ważne są ludzkie więzi, nawet gdy świat pogrąża się w niekończącym się chaosie.

Poniżej wspomniane fotografie z planu:

Serial o Ricku i Michonne to obecnie nie jedyny powstający spin-off rozszerzający uniwersum '’The Walking Dead'’. W produkcji są jeszcze The Walking Dead: Daryl Dixon i The Walking Dead: Dead City. Oba projekty mają mieć premierę jeszcze w tym roku.

Źrodło: Collider