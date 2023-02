Wraz z piątym sezonem dobiega koniec przygód bohaterów jednej z najpopularniejszych serii Netfliksa — Stranger Things. Taką informację przekazali bracia Duffer w lutym ubiegłego roku. Obsada przygotowuje się na zakończenie trwającej już dziewięć lat przygody. Swoje stanowisko w tej sprawie wygłosił David Harbour wcielający się w postać serialowego Jima Hoppera. Podczas wywiadu dla Discussing Film wyraził swoją gotowość do zakończenia projektu i otwarcia się na nowe wyzwania artystyczne:

Zabawne jest to, że kiedy zaczynałem program, nigdy, przenigdy nie chciałem, żeby się skończył […] Teraz jesteśmy prawie dziewięć lat od kręcenia pierwszego sezonu, myślę, że nadszedł czas, aby to się skończyło. Ale to oczywiście bardzo słodko-gorzkie. Wiesz, tam jest smutek. Ale też wszyscy dorośliśmy […] Nadszedł czas, abyśmy opuścili to gniazdo i spróbowali innych rzeczy i różnych projektów […] I pozwoliliśmy braciom Duffer spróbować różnych rzeczy. Ci faceci są tacy utalentowani. Chcę zobaczyć, co wymyślą dalej. Więc to słodko-gorzkie, ale zdecydowanie nadszedł czas