Robin Wright ma nadzieję, że ponownie wcieli się w rolę Antiope w prequelu "Wonder Woman"

Robin Wright ma nadzieję powrócić do roli Generał Antiope w nadchodzącym prequelu serii o Wonder Woman. Problem jest jednak taki, że gwiazda cały czas czeka na telefon od producentów.

Czy Robin Wright powróci jako Antiope w nowym DCU przewodzonym przez Jamesa Gunna i Petera Safrana? Aktorka zadebiutowała, jako znana z mitologii postać w filmie z 2017 roku Wonder Woman. Następnie pojawiła się na ekranie jako ta bohaterka w sequelu Wonder Woman 1984. Nie jest jasne czy reżyserka Patty Jenkins chciała jej powrotu w anulowanym przez wspomniany powyżej duet trzecim projekcie o solowych przygodach najbardziej znanej Amazonki.

Według Robin Wright sequel był pożegnaniem Antiope, aczkolwiek rozmawiała na temat potencjału jej postaci i ewentualnym pojawieniu się w prequelu Wonder Woman, czyli "Paradise Lost".

Myślałem, że zakończy się to na "Wonder Woman 1984", ale Patty i ja zgodziłyśmy się, że wątki Amazonek były świetnym fragmentem filmu. Powiedziałam: "Dlaczego nie nakręcimy filmu o Amazonach?". Młode dziewczyny chcą to zobaczyć – to prawdziwie żeńska rzecz.

powiedziała Robin Wright

Na razie niewiele wiadomo na temat "Paradise Lost". Jedynie tyle, że ma to być serialowy prequel kinowych widowisk, którego akcja będzie osadzona Themyscirze przed narodzinami Diany. Oczywiście jakieś późniejsze cameo Gal Gadot jest możliwe, ale raczej mało prawdopodobne. Nie jest wciąż jasne czy owa seria będzie mocniej powiązana z filmami czy będzie to zupełnie nowy kanon historii Wonder Woman. Sama Robin Wright wyraża chęć zagrania w produkcji i ponownie sportretowanie Antiope.

Uwielbiałam grać Amazonkę. Czuję się, jakbym była przywódczynią plemienia Amazonek w poprzednim życiu. Nie otrzymałam jednak jeszcze żadnego telefonu. Może jestem za stara!

mówi aktorka

Na ten moment nic nie jest pewne. DCU cały czas jest tworzone przez nowych szefów. A czy Wy chcielibyście powrotu Amazonem z Robin Wright na czele?

