''Venom 3'' na etapie preprodukcji. Zobacz usunięty materiał z pierwszego filmu

Tom Hardy, aktor w filmach o Venomie wcielający się w głównego bohatera Eddiego Brocka aka Venoma, ujawnił iż trzeci film o tym obcym symbioncie jest już na etapie preprodukcji. Jednocześnie w sieci pojawił się ciekawy materiał z pierwszego Venoma.

Opublikowany filmik to usunięta scena z Venoma wydanego w 2018 roku. Widać na nim jak Eddie Brock walczy z Venomem o prawo do decydowania o ciele mężczyzny. Ten chce iść do szpitala podczas gdy symbiont dość skutecznie go od tego odwodzi.

Film Venom 3 wyreżyseruje Kelly Marcel. Będzie to dla niej debiut na tym stanowisku. Na szczęście jednak, tematyka projektu nie jest dla niej obca, bowiem pracowała ona przy poprzednich filmach jako producentka i scenarzystka. Teraz również scenariusz wyjdzie spod jej pióra. W głównej roli powraca oczywiście Tom Hardy. Jego angaż jest na razie jedynym potwierdzonym. Produkcją filmu zajmą się zaś Avi Arad, Matt Tolmach, Amy Pascal i Hutch Parker.

Oba dotychczasowe filmy opowiadające o Venomie były kasowymi hitami, nie przeszkodziły im nawet w tym sukcesie mieszane recenzje krytyków. Pierwszy z 2018 roku zarobił 856 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 100 milionów. Drugi zaś Venom 2: Carnage przy budżecie 110 milionów zagarnął z kas 502 miliony. To znacznie mniej niż jedynka, jednak dalej na tyle dużo, aby twórcom opłacało się kręcić kolejne części.

Źrodło: ComingSoon, Twitter