Roku prezentuje zwiastun 2. sezonu ''Most Dangerous Game'' 0

Udany serial Most Dangerous Game, którego pierwszy sezon zadebiutował w 2020 roku na nieistniejącej już platformie Quibi, dzięki trafieniu do amerykańskiej usługi przesyłania strumieniowego Roku Channel, doczekał się kontynuacji. W głównej roli nie powraca jednak Liam Hemsworth. Zobaczcie pierwszą zapowiedź.

Miejsce Hemswortha zajął David Castaneda, aktor znany z serialu The Umbrella Academy. Wciela się on w młodego mężczyznę, Victora Suero, który zrobi wszystko, aby ochronić swoją siostrę. Kobieta zostaje porwana, a jej porywacze żądają od Victora okupu w kwocie 500 tysięcy dolarów. Mężczyzna nie ma takich pieniędzy, zgadza się więc wziąć udział w śmiertelnej grze. Jej zasady są proste – Victor to ofiara, na którą na ulicach Nowego Jorku polują najbardziej doświadczeni na świecie łowcy. Za każdą godzinę uniknięcia śmierci na konto Victora wpływa ogromna suma pieniędzy. Jednak skorzystać z tej gotówki można dopiero po zakończeniu gry, a zwycięzca może być tylko jeden. Jest nim ten kto pozostanie przy życiu po upływie doby.

W drugim sezonie powraca Christoph Waltz jako Miles Sellers, organizator polowań. Na ekranie ujrzymy także Annę Gunn, Ciarę Bravo, Martinę Ortiz-Luis i Aarona Poole'a. Za kamerą serii stanął Sam Hill pracując na scenariuszu Nicka Santora.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Premiera drugiego sezonu zatytułowanego Most Dangerous: New York już 10 marca.

Źrodło: Dark Horizons