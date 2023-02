Powstanie serial na podstawie przerażającej powieści ''The Last Days of Jack Sparks'' 0

Vertigo Films ogłosiło rozpoczęcie prac nad serialowym projektem opartym na należącej do gatunku horroru powieści Jasona Arnoppa The Last Days of Jack Sparks. Obecnie wytwórnia ta kompletuje zespół odpowiedzialny za stworzenie produkcji.

Wiadomo już kto objął stanowisko scenarzysty. To Gaby Hull pracująca przy komedii HBO Max Two Weeks to Live. Wybrano także reżysera. Za kamerą stanie brytyjski twórca horroru Rob Savage mający na swoim koncie Host oraz tegorocznego Boogeymana.

Fabuła serialu ukaże nam losy Jacka Sparksa, dziennikarza i sceptyka, który kręci dokument o okultyzmie. Nieobce mu są wszelkie kontrowersje, a diabłu śmieje się w twarz. Kpiąc z egzorcyzmów, których jest świadkiem, uruchamia on serię przerażających, tragicznych i tajemniczych wydarzeń.

The Last Days of Jack Sparks zabierze widzów w ekscytującą i dezorientującą przejażdżkę, odkrywając naszą obsesję na punkcie prawdziwej zbrodni przez pryzmat tajemniczego, przezabawnego i całkowicie szalonego bohatera .

Ta niepokojąca, przezabawna i jednocześnie niesamowicie przerażająca historia Jacka Sparksa. To wyjątkowe podejście do gatunku horroru, które da widzom nowy powód, by bać się ciemności powiedział Rob Savage.

Jak na razie nie wiadomo, gdzie serial będzie miał swoją premierę.

