''Platforma'' od Amazona dostaje odnowienie na 2. sezon 0

Mający swoją premierę na początku stycznia tego roku na Amazon Prime Video serial Platforma jest na tyle chętnie oglądaną produkcją platformy, że ta zdecydowała się odnowić go na drugi sezon.

fragment plakatu promującego serial ''Platforma''

Zdjęcia do drugiej serii rozpocząć mają się jeszcze w tym roku w Edynburgu. Martin Compston, Iain Glen, Emily Hampshire, Rochenda Sandall, Owen Teale, Mark Addy, Molly Vevers, Abraham Popoola i Stuart McQuarrie powrócą do swoich ról z pierwszego sezonu.

Akcja pierwszej serii rozgrywa się na platformie wiertniczej Kishorn Bravo znajdującej się u wybrzeży Szkocji. Jej załoga traci wszelką łączność ze szkockim lądem z powodu tajemniczej mgły. Ludzie muszą walczyć o powrót do domu i jednocześnie nie ulec presji żywiołów, narastającej paranoi i wewnętrznym napięciom. Gdy zagrożenie, przed którym stoją, okazuje się przekraczać ich najśmielsze wyobrażenia, podzielona załoga musi zawiązać sojusz, by przetrwać. Wytrzymałość psychiczna i lojalność załogi wobec siebie doprowadzona zostaje do granic, kiedy to zmuszeni są skonfrontować się z siłami wykraczającymi poza ich wyobraźnię.

W drugim sezonie Ci którzy przeżyli zabrani zostali w nowe miejsce, gdzie czeka na nich kolejne niebezpieczeństwo. Będą musieli walczyć z kłębiącymi się spiskami, konfliktami i nowymi zagrożeniami wprost z głębi oceanów.

Serial został stworzony przez Davida Macphersona i wyreżyserowany przez Johna Stricklanda, który wraz z Derekiem Waxem jest producentem wykonawczym.

Źrodło: Deadline