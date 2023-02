HBO Max oficjalnie składa zamówienie na serial ''Welcome to Derry'' 0

Pierwsze informacje jakoby platforma HBO Max planowała nakręcić serialowy prequel kinowych hitów ’’To’’ powstałych na podstawie powieści Stephena Kinga, pojawiły się już prawie rok temu. Od tej pory jednak o projekcie tym była cisza, a sama platforma nie złożyła na niego oficjalnego zamówienia. Aż do teraz.

Osoby odpowiedzialne w HBO Max za produkowane dla serwisu treści zdecydowały o oficjalnym złożeniu zamówienia na serialowy prequel noszący tytuł Welcome to Derry. Nad serialem pracują Andy Muschietti i Barbara Muschietti, którzy odpowiadają za reżyserię oraz produkcję filmów To i To: Rozdział 2. W projekt zaangażowany jest także Jason Fuchs, który w drugim filmie wcielił się w postać kierownika Richiego. Przy serialu pełnić ma on funkcję showrunnera wraz z Calebem Kanem.

Za kamerą pilotażowego odcinka oraz kilku innych epizodów Welcome to Derry stanie Andy Muschietti.

Fabuła serialu nie została jeszcze ujawniona. Wiemy jedynie, iż seria zbadać ma genezę klauna Pennywise’a, a także skupić się na początku 27-letniej klątwy, która nawiedza Derry, małe miasteczko w stanie Maine.

