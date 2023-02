Kilka dni temu Guillermo del Toro: Pinokio zdobył nagrodę BAFTA dla najlepszego filmu animowanego. Reżyser jednak nie zwalnia tempa i właśnie ogłosił, że zrealizuje animację poklatkową na podstawie powieści fantasy autorstwa Kazuo Ishiguro — "Pogrzebany Olbrzym".

Nad scenariuszem do najnowszej animacji pracuje del Toro wraz z Dennisem Kelly. Po raz kolejny twórca podjął współpracę ze studiem animacji "Shadow Machine", z którym tworzył również *Guillermo Del Toro: Pinokio *. Twórca jest bardzo podekscytowany najnowszym projektem:

„The Buried Giant” kontynuuje moją współpracę animacyjną z Netflix i nasze dążenie do animacji poklatkowej jako medium do opowiadania złożonych historii i budowania nieograniczonych światów. […] To dla mnie wielki zaszczyt i większa odpowiedzialność, aby wyreżyserować ten scenariusz, który Dennis Kelly i ja adaptujemy na podstawie głębokiej i pomysłowej powieści Kazuo Ishiguro”